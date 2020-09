Résultat Ligue des Nations : la France débute par une victoire en Suède (1-0)

En pause depuis 293 jours suite à la crise sanitaire, l'équipe de France jouait son premier match officiel de l'année 2020 en Ligue des Nations à la Friends Arena de Solna face à la Suède. Une reprise compliquée face à une sérieuse formation scandinave mais qui s'est soldé par une victoire importante (1-0).

Dans un 3-5-2 expérimental et avec quelques nouveaux (Upamecano) et revenants (Digne, Dubois, Rabiot), les Champions du Monde ont eu du mal lors du premier acte avant de monter en régime au fil des minutes, décoincés par le but (heureux) de Kylian Mbappé (41e). Notons que les Bleus ont manqué un penalty à la 95e minute par Antoine Griezmann.

Dans l'autre match du groupe, le Portugal – Champion d'Europe en titre et vainqueur de la précédente édition de la Ligue des Nations – a battu le vice-champion du Monde croate (4-1). Même sans Cristiano Ronaldo (blessé au pied) mais avec le lyonnais Anthony Lopes dans ses buts, la Seleçcao a bien démarré. Joao Cancelo a ouvert la marque d'une frappe splendide. Jota, Joao Felix et André Silva ont complété la note.