Stade Rennais, RC Lens : Pierre Ménès l’affirme, Laborde et Clauss souffrent du même syndrome

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Florian Maurice a eu le nez creux cet été. Rival de l’OM et de l’OL sur le dossier Gaëtan Laborde, le directeur sportif du Stade Rennais n’a pas hésité à signer un gros chèque pour convaincre l’attaquant de quitter le Montpellier HSC pour signer en Bretagne. Depuis, Laborde claque but sur but et en compte déjà 4 sous le maillot des Rouge et Noir (plus 3 au MHSC). L’intéressé peut-il nourrir le rêve d’intégrer prochainement l’équipe de France de Didier Deschamps ? L’hypothèse a déjà été lancée mais Pierre Ménès l’a refroidie... au même titre que Jonathan Clauss au RC Lens.

« Compliqué d’intégrer le groupe France »

« C’est un petit peu le problème de la France où dès qu’un joueur brille un pendant quelques matches, on réclame sa place ou sa chance en équipe de France, a-t-il résumé sur son blog. Encore Jonathan Clauss, je peux encore comprendre, car il est dans un poste où il y a Pavard qui est en grande difficulté, Dubois qui est Dubois donc pourquoi pas l’essayer effectivement. Maintenant Laborde il y a quand même du monde, quand tu vois qu’un joueur comme Ben Yedder ne joue jamais en équipe de France et que Giroud reste à Milan ça me parait compliqué pour Gaëtan d’intégrer le groupe, mais maintenant ça n’ôte rien au début de saison magnifique qu’il fait avec le Stade Rennais. Et en plus, je pense que c’est vraiment le joueur qu’il manquait à Rennes et on voit que depuis qu’il est là, les résultats du club breton sont bien meilleurs. »

"Face à Pierrot, épisode 2"

Un programme éclectique dans ce deuxième opus, il y en a pour tous les goûts.

➡️ https://t.co/0DIzdJBeqs pic.twitter.com/sPKQXhWfIx — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 18, 2021