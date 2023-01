Signature imminente à Lille, un lourd départ en vue à Rennes, pas de Tuchel ni de Renard à Nice ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le Montpellier HSC est en crise. Si, au club, Romain Pitau veut rester serein et garde sa ligne de conduite, Jonas Omlin (29 ans) vient d’encaisser la bagatelle de 9 buts en deux matches et l’inquiétude est de rigueur à la Mosson. Et pourrait quitter le MHSC plus vite que prévu. Si le Borussia Mönchengladbach réclame 10 millions pour Yann Sommer et que Laurent Nicollin est inflexible, l'insider Mohamed Toubache-Ter affirme que la formation allemande sait que Montpellier en désire également 10 M€ pour son gardien suisse.

Si l’intérim de Didier Digard pourrait ne pas se poursuivre sur le banc de l’OGC Nice, les dirigeants d’Ineos ont arrêté plusieurs noms pour remplacer Lucien Favre sur le long terme. Selon L’Équipe, Domenico Tedesco a été rencontré et Hervé Renard est aussi sur la liste. Sauf que le Gym a démenti hier soir via RMC Sport être entré en contact avec l’actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite. Thomas Tuchel semble également loin de la promenade des Anglais. Libre depuis son départ de Chelsea, le 7 septembre, l'ancien entraîneur du PSG (2018-décembre 2020) « espère rebondir dans un top 8 européen. Pas dans un club où tout reste à (re) construire. »

Auteur de 8 buts et de 3 passes décisives en 17 matches avec Troyes, Mama Baldé aurait tapé dans l’œil de West Ham. Selon Foot Mercato, le club londonien, qui pense également à Terem Moffi, en a fait l’une de ses priorités du mercato. Selon une source anglaise, l’attaquant de 27 ans a été supervisé lors des deux derniers matches de championnat du club aubois face à l’OM puis le LOSC.

Excl: Kamaldeen Sulemana is open to leaving Rennes in January. Everton are exploring loan with buy clause deal 🚨🔵🇬🇭 #EFC



Augsburg and Bournemouth have also asked for Sulemana as he could leave due to lack of game time. pic.twitter.com/7oBjMn3cID