AS Monaco - Stade de Reims : Garcia applaudit ses joueurs et s'auto-félicite pour son coaching gagnant

Mené jusqu'à la 85e minute, le Stade de Reims a renversé ce dimanche l'AS Monaco (2-1) grâce à des buts de Kevin Volland contre son camp et Nathanaël Mbuku. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur rémois, Oscar Garcia, n'a pas caché sa joie de l'emporter sur le Rocher et s'est auto-félicité pour son coaching gagnant.

"On a mérité de gagner. On a eu les meilleures occasions, on a cadré plus de tirs que Monaco. Battre Monaco dans son stade, où cette équipe perd peu, n'est pas facile. Je suis très content pour ça. Malgré les absents, on y est parvenu. Cela montre que le groupe est au-dessus de tout. Encore une fois, on a joué avec de nombreux joueurs de 18 à 20 ans. La différence n'était donc pas la maturité en fin de match. Dans le sport de haut niveau, la différence, c'est l'efficacité. On n'a pas été très efficace. Mais on a réussi à marquer. Je suis très content pour Nathanaël Mbuku, qui a eu des opportunités avant de marquer. Nos remplaçants ont été très bons. Cela veut dire qu'on a fait les choix corrects pour ce match."

🏁 90+3’ [1-2]



🔚 C'est terminé à Louis II. Le Stade de Reims s'impose 2 buts à 1 face à l'@AS_Monaco grâce à un but tardif de Nathanaël Mbuku. Quel scénario, quel mental !❤️🤍#ASMSDR #GoSDR pic.twitter.com/cHNYkvdoSN — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 27, 2022