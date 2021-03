ASSE, FC Nantes, RC Strasbourg : une bonne nouvelle du Stade de Reims en vue du maintien ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Très équilibré dans sa quête de points, le Stade de Reims en a remporté 18 à domicile et 17 à l'extérieur et sera donc en ballottage favorable face au Dijon FCO (15h). Ce voyage chez une lanterne rouge en perdition est l'occasion de conforter ses aptitudes en déplacement et de se rapprocher un peu plus du maintien.

« J’ai prévenu les garçons sur le sérieux et la concentration qu’ils devront mettre dans ce match, avertit David Guion, qui dispose d'un groupe au complet avec le retour de Moreto Cassama, suspendu face à l’OL (1-1). Dijon est mal classé, mais il ne faut pas négliger ses qualités de rebond. »

Dia n'a plus marqué depuis 10 matches avec Reims !

En parlant de rebond, l’entraîneur du Stade de Reims envisage sans doute celui de Boulaye Dia. Comme le met en avant L’Équipe, le meilleur réalisateur du club champenois (12 buts) n'a plus marqué en L1 depuis dix rencontres ! Dans la course au maintien, une telle défection pourrait coûter cher face à des concurrents aux dents longues qui engrangent dans le même temps.