ASSE, LOSC : un sérieux prétendant déjà écarté pour Dumont (Stade de Reims)

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Le nom de Mathieu Bodmer est revenu du côté de l’ASSE toute la semaine dernière. Selon L’Équipe, l’ancien milieu de l’OL pourrait être concerné par un éventuel rachat du club ligérien par un investisseur canadien ces prochains mois. S’il devait poser ses valises chez les Verts, où il a déjà évolué, Bodmer serait intéressé par le profil de Stéphane Dumont sur le banc, où Claude Puel n’aurait pas ses faveurs.

Tout cela fait évidemment beaucoup de conditionnel. L’intéressé a d’ailleurs déjà démenti l’information mais cela n’empêche pas l’actuel adjoint de David Guion de continuer d’attirer les convoitises à l’intersaison. Dumont a ainsi été relié au LOSC, où Olivier Létang songerait à lui en cas de départ de Christophe Galtier cet été.

« Il n’ira pas à Angers »

La piste aurait du sens puisque l’adjoint du Stade de Reims sera libre en juin et voue un culte certain à son club de cœur. Ce qui semble encore plus sûr, c’est que l’intéressé n’ira pas au SCO d’Angers... qui aurait également pensé à lui pour remplacer Stéphane Moulin. « Il n’ira pas à Angers », a ainsi récemment révélé Mohamed Toubache-Ter. Les rumeurs sont donc encore très ouvertes à son sujet.