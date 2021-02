ASSE – Stade de Reims (1-1) : Guion a mis un taulier sous pression face aux Verts

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Lors du match nul rémois face à l'ASSE, David Guion a été contraint d'innover. Privé de Yunis Abdelhamid mais aussi de Xavier Chavalerin, le Stade de Reims a dû se trouver un nouveau capitaine. David Guion a opté pour le défenseur belge Thomas Foket.

De son propre aveu, Foket a pris une petite pression avec cette nomination, même s'il a accepté l'honneur avec fierté. « Je suis d'autant plus fier que Yunis, notre capitaine, est très important pour nous. J'ai ressenti un peu de pression parce que notre groupe est très jeune. Il est important que des anciens prennent des responsabilités », a expliqué Foket à l'Union.

Les regrets du nouveau capitaine

Le capitaine d'un soir a ensuite livré une analyse positive du nul des siens, même s'il regrette évidemment l'égalisation stéphanoise en toute fin de match. « Le match a été serré jusqu'à la fin. Après avoir marqué, on a bien géré, on n'a pas laissé trop d'espace, on n'a pas concédé d'occasion. Malheureusement, la dernière situation avec un ballon envoyé dans la boite a mal tourné pour nous. C'était du 50-50. On a encore eu un peu de chance derrière, mais le résultat nul me semble équitable. »