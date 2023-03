Balogun touché avant l'OM, Nice savoure, les Girondins mal partis pour la Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Stade de Reims : Balogun touché au moral avant l'OM

Arme fatale du Stade de Reims cette saison (16 buts, 2 passes décisives en 26 matches de L1), Folarin Balogun sera très attendu dimanche soir par un Delaune plein jusqu'à la gueule pour la réception de l'OM. Mais l'attaquant anglais aura le moral dans les chaussettes. En effet, alors qu'il s'attendait à être convoqué par les Three Lions, il a été ignoré par Gareth Southgate. Le joueur prêté par Arsenal n'a même pas cherché à cacher sa déception. « Dans la vie, va là où tu es apprécié », a-t-il écrit sur Instagram après avoir rappelé qu'il réalisé la meilleure première saison d'un joueur en L1 depuis soixante ans.

"In life, go where you're appreciated."



Folarin Balogun on Instagram after not making the England roster 👀 pic.twitter.com/CWA66zmafk — USMNT Only (@usmntonly) March 16, 2023

Girondins : Guion a une revanche à prendre sur Nîmes

En conférence de presse hier, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, a rappelé que son équipe avait une revanche à prendre sur Nîmes, contre qui elle avait perdu à l'aller (0-1) pour le dernier match aux Costières alors qu'elle avait largement dominé les débats : « Oui, c’était frustrant. A la fin du match, on s’est rendu compte que pendant une heure et quart, c’était une attaque-défense… On avait essayé pas mal de choses à travers cette rencontre. Je pense qu’on avait fait plus de 35 centres sur ce match, il me semble. On avait mis énormément de monde dans la surface de réparation. Même sur les coups de pied arrêtés, on avait été assez dangereux. On a manqué d’efficacité, et comme je viens de le dire, les nîmois avaient été héroïques pour défendre ce but. On était sortis de ce match avec énormément de frustration, en effet. Le contexte était aussi réuni puisque c’était la dernière aux Costières ». Par ailleurs, Opta fait avoir que les chances de monter des Girondins sont à l’heure actuelle de 32.3%. Contre 98.6% au Havre et 44.5% au FC Sochaux.

1 - Chances de monter en Ligue 1 selon le modèle prédictif d'Opta :



Le Havre - 98.6%

Sochaux - 44.5%

Bordeaux - 32.3%

Metz - 19.6%



Marathon. pic.twitter.com/d4ryxZqa4W — OptaJean (@OptaJean) March 14, 2023

Montpellier : Wahi sur les traces de Mbappé

Elye Wahi marche sur les traces de Kylian Mbappé. Avec 57% de tirs cadrés cette saison en Ligue 1, selon InStat, l’attaquant du Montpellier HSC fait presque aussi bien que son idole du PSG (59%), tous les deux étant au-dessus de la moyenne nationale (48%). « Un joueur de 20 ans qui cadre, ça veut dire qu’il a du sang-froid et de la lucidité, décrypte dans L’Équipe Vincent Davasse, data analyst indépendant basé dans la région de Montpellier, sans pour autant tirer de conclusion hâtive. Quand Mbappé a commencé, c’était déjà un crack en puissance. On ne peut pas utiliser ce terme pour Wahi. Il peut devenir un très bon attaquant, mais il faut garder un peu de réserve. »

OGC Nice : Sablé savoure en Ligue Europa Conférence

Qualifié en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence suite à son succès contre le Sheriff Tiraspol hier à l’Allianz Riviera (3-1), l’OGC Nice sera fixé sur son sort après 13h. En attendant, Julien Sablé savoure le moment présent. « On ne ressent pas de poids. On se met la pression au quotidien pour progresser, a analysé l’adjoint de Didier Digard en conférence de presse. On ne se sent pas en mission pour qui que ce soit. On est maintenant focalisés sur Lorient (dimanche). Les joueurs ont fêté la qualification (pour les quarts de finale), mais ils sont mesurés. Ce sont des compétiteurs. Ils ont beaucoup d'humilité et des ambitions. Ils ont envie de continuer à gagner des matches. On n'a pas encore atteint les objectifs qu'on souhaite. »