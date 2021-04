Stade de Reims : Guion est en rogne... les coupables sont connus !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Recordman des matchs nuls (14), le Stade de Reims en a collectionné un nouveau face au FC Metz (0-0). En conférence de presse, David Guion, qui quittera le SDR en fin de saison, était fataliste sur cette statistique étonnante : "On bricole un peu mais l'équipe reste dans son identité et forte dans sa discipline. On aurait aimé que quelques-uns de ces derniers nuls se transforment en victoires mais je n'oublie pas qu'on reste sur seulement deux défaites en 19 matches."

Et si les Rémois ne sont pas parvenus à se défaire des Messins, Guion en explique les raisons : "C'est une déception de ne pas marquer quand on a la chance de maîtriser le match. On a été bien tactiquement, les Messins n'ont rien eu du tout et leur meilleur joueur a été leur gardien de but. On n'a pas su concrétiser nos occasions pendant 70 minutes et ensuite, on a souffert en fin de match car les joueurs avaient fait des efforts. On aurait dû valider ce travail par un ou deux buts. L'intensité et le niveau ont baissé quand j'ai fait rentrer les remplaçants. Je leur ai dit."

Avant d'insister sur la mauvaise performance des entrants : "Si on veut tenir nos objectifs, on doit le faire à 20 (joueurs). Tout le monde doit être mobilisé." Le message est passé.