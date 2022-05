Ligue 1 : les compositions des matches de 15h sont tombées

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

ASM : Nübel - Aguilar, Maripán, Badiashile, Caio Henrique -Matazo, Fofana - Diop, Volland, Golovin - Ben Yedder.

SCO : Mandrea - Bamba, Ebosse, Traoré, Thomas, Doumbia - Bentaleb, Mendy, Ounahi - Fulgini, Jakolis.

SB29 : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Brassier - Del Castillo, Lasne, Belkebla, Belaïli - Mounié, Satriano.

CLERMONT : Djoco - Zedadka, Billong, Ogier, Nsimba - Magnin, Gastien - Dossou, Da Cunha, Rashani - Bayo.

FCL : Dreyer - Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Monconduit, Innocent, Abergel - Laurienté, Moffi, Le Fée.

SDR : Rajkovic - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Foket, Matusiwa, Lopy, Locko, Zeneli - Kebbal, Touré.

MHSC : Bertaud - Souquet, Sakho, Estève, Oyongo - Cozza, Leroy - Mollet, Cabella, Mavididi - Wahi.

FCM : Caillard - Centonze, Lacroix, Kouyaté, Niakaté, Delaine - Traoré, Pajot (c), Sarr - De Préville, Lamkel Zé.

Le @FCMetz se déplace sur un terrain qui lui réussit particulièrement bien 🔥#MHSCFCM pic.twitter.com/oIK4UslmOg — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 1, 2022

Pour résumer Quatre matches de la 35e journée de Ligue 1 débutent à 15h, la plupart concernent la lutte pour le maintien, à l'exception de Monaco-Angers, qui pourrait permettre aux joueurs de la Principauté de rejoindre Rennes à la 3e place en cas de victoire.

Raphaël Nouet

Rédacteur