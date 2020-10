Ligue 1 : Stade Rennais – Stade de Reims, les compos (Raphinha titulaire)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Du côté du Stade Rennais, on notera que Raphinha est titulaire malgré l'annonce de son départ imminent. David Guion, quant à lui, a opté pour un 4-4-2 avec le duo Dia - Touré associé.

Les compositions de Stade Rennais - Stade de Reims:

Stade Rennais : Salin - Boey, Da Silva (c), Aguerd, Traoré - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Raphinha, Guirassy, Tait

Stade de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (c), Konan - Zeneli, Munetsi, Chavalerin, Mbuku- Dia, Touré