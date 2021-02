Lorient – Stade de Reims (1-0) : Boulaye Dia rappelle une évidence capitale avant le RC Lens

Zapping But! Football Club Mercato hivernal 2021 : top 10 des plus gros transferts

Mauvaise opération pour le Stade de Reims ce samedi sur la pelouse de Lorient. Dans un match entre deux formations à la lutte pour le maintien, les Rémois n'ont pas réussi à rester solides. De quoi laisser quelques regrets.

Après la rencontre, Boulaye Dia a bien été obligé de reconnaître les difficultés offensives de son équipe, avec notamment un manque d'automatismes. « On n'a pas su proposer les ingrédients pour les mettre en difficulté et essayer de gagner ce match. On n'a pas trouvé la clé. C'est vrai qu'on a pas eu beaucoup de tentatives. On avait le ballon mais c'était stérile, on n'a pas su avoir les automatismes que l'on avait d'habitude, c'est ce qui nous a manqué », a expliqué Dia dans les colonnes de l'Union.

Les Rémois auraient au moins dû tenir le nul

Dans ces conditions, l'attaquant sénégalais n'a pu que regretter que son équipe n'ait pas respecté un principe fondamental. « C'est bien connu, quand on n'arrive pas à gagner, il faut arriver à ne pas perdre. On n'a pas su le faire, c'est dommage car on était sur une bonne dynamique. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt », a conclu Dia. Et la semaine prochaine, c'est un RC Lens décomplexé qui se présentera à Delaune.