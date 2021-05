LOSC – Mercato : un coup à la Victor Osimhen au Stade de Reims ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Un temps ciblé par l'OM, Boulaye Dia (Stade de Reims, 24 ans) devrait, selon toutes vraissemblance, quitter la Ligue 1 à l'été 2021. L'attaquant champenois – auteur de 14 buts cette saison – va voir sa cote baisser à un an de la fin de son contrat mais peu de clubs français auront les liquidités pour l'attirer.

En revanche, certains clubs étrangers ont mieux résisté à la pandémie et sont déjà prêts à passer à l'action. Si les noms de West Ham et de Fribourg sont cités de longue date, c'est du côté de l'Italie que ça « bruisse » le plus actuellement. D'après la Gazzetta dello Sport, Naples et la Fiorentina seraient aussi très chauds à l'idée d'accueillir Boulaye Dia.

Dia visé par le Napoli au mercato

Le Napoli pourrait ainsi réaliser une opération semblable à celle réussie avec Victor Osimhen l'été dernier. Reste à savoir qui dégainera en premier pour un Boulaye Dia qui a surtout marqué par vagues cette saison et est beaucoup moins efficace depuis la clôture du Mercato d'hiver...