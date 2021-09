LOSC - Stade de Reims (2-1) : Oscar Garcia a poussé un coup de gueule

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Hier à Lille (1-2), le Stade de Reims a concédé sa deuxième défaite de la saison. Défaite justifiée tant les Dogues ont dominé le premier acte, inscrivant leurs deux buts, avant de gérer le second, même si les Champenois ont réduit l'écart par Flips sur pénalty à la 73e. Jamais les Rouge et Blanc n'ont semblé en mesure de prendre ne serait-ce qu'un point à Pierre-Mauroy.

Et cela a fortement déplu à leur entraîneur, Oscar Garcia, qui l'a fait savoir au site officiel du SDR au coup de sifflet final : « Il nous a manqué de tout. On n’a presque rien fait de bien, que ce soit avec le ballon ou sans. Il y a eu un manque d’agressivité important. On a essayé de changer des choses à la mi-temps et on a pu voir en seconde période ce que j’aimerais voir tout le temps ».

Un SDR en deux temps ce soir. La réaction du coach @oscargarciaj après #LOSCSDR ⤵️ pic.twitter.com/iGNurD7421 — Stade de Reims (@StadeDeReims) September 22, 2021