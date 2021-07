OGC Nice - Mercato : Galtier a piqué le chouchou du Stade de Reims

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Il y a des joueurs tellement pétris de talent qu’ils attirent le regard dès leur plus jeune âge. C’est le cas de Calvin Stengs. L’ailier néerlandais, âgé d'à peine 22 ans, a ainsi tapé dans l’œil de Christophe Galtier qui a réussi le petit exploit de le faire venir à l’OGC Nice cet été.

Ce transfert ne fut pas sans donner envie à Mathieu Lacour, qui le suit depuis trois ans au Stade de Reims ! « Calvin Stengs est un joueur de talent et de déséquilibre », a expliqué le directeur général du club champenois.

Le quotidien sportif explique que ce même Lacour regrette d'avoir vu l'offre de 2,5M€ (plus bonus) formulée par lui et Pol-Edouard Caillot être refusée par l'AZ Alkmaar en 2018 pour ce même Stengs. Depuis, l'ailier néerlandais a bien grandi. « Il est virevoltant, très bon dans les percussions et le duel », comme l'a déjà décrit un scout.

