OL - Stade de Reims (3-0) : David Guion s'emporte contre l'arbitrage !

Après une embellie (2 victoires, 1 nul), le Stade de Reims retombe dans ses travers depuis deux journées. Défait face à Nîmes, à Auguste-Delaune, les Rémois ont été giflés sur la pelouse de l'OL (3-0), ce dimanche après-midi.

En conférence de presse, David Guion, coach du SDR, a regretté l'expulsion précoce de Moreto Cassamá (32e) : "Il y a eu cette expulsion très sévère. On avait encore deux joueurs pour défendre cette action, a expliqué David Guillon. On a beaucoup subi malgré les quelques espaces qu'on a eu à exploiter. A 10 contre 11, c'était vraiment difficile pour ma jeune équipe. On ne peut pas se permettre de s'infliger un tel handicap."

Dix-septième de Ligue 1, les Champenois s'apprêtent désormais à combattre pour le maintien après une dernière saison exceptionnelle (6e) : "Lyon n'était peut-être pas l'endroit idéal pour se refaire. On est plus la jeune équipe du championnat avec Nice. Ça se voit sur cette action", s'est justifié Guion.

Enfin, David Guion a jugé la force de l'OL, qui s'est replacé à la place de dauphin du PSG, avant le match du LOSC à Saint-Étienne, ce dimanche soir : "C'est difficile de la juger. Ils étaient au complet. On leur a facilité la tâche avec cette supériorité numérique. On aurait mérité de mettre un but. On sent que cette équipe est en confiance avec de grosses individualités. Elle peut faire la différence à tout moment."