Stade de Reims, OM - Mercato : David Guion déjà fataliste avec Boulaye Dia

En fin de contrat en 2022, Boulaye Dia s'éloigne de plus en plus du Stade de Reims. En forme, le buteur du SDR devrait rallier une écurie plus huppée cet hiver, ou l'été prochain. En Ligue 1, l'OM est très intéressé par ses services. Durant le dernier mercato, le natif d'Oyonnax avait déjà émis son souhait de quitter Auguste-Delaune.

Au micro de Téléfoot, David Guion a fait le point sur la situation de Boulaye Dia. S'il a préféré user de la langue de bois, le coach rémois paraissait déjà résigner devant ce dossier : "On comprend mieux pourquoi j’étais très content que Boulaye Dia reste avec nous. Avec 8 buts, il nous aide à remonter au classement (...) Il y a encore 7 matches avant la trêve hivernale, ce qui m’importe, c’est d’optimiser Boulaye Dia sur ces manches-là. Je suis dans le présent, on verra au mercato d’hiver ce qu’il va se passer pour lui."