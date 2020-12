OM - Mercato : Dia a un argument en béton pour viser plus haut que le Stade de Reims

L’OM n’est pas le seul club européen sur Boulaye Dia. Récemment, la presse espagnole a fait savoir que le Real Madrid et le FC Barcelone lorgnaient l’attaquant du Stade de Reims. Il faut dire que l’intéressé est redoutable face aux cages.

Sur l’année 2020, le joueur de 24 ans a en effet inscrit pas moins de 12 buts en Ligue 1, ce qui en fait le troisième meilleur réalisateur du championnat derrière Kylian Mbappé (18) et Wissam Ben Yedder (ex aequo). Karl Tojo Ekambi (OL) et Andy Delort (MHSC) sont relégués. Champagne !