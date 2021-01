OM - Mercato : le Stade de Reims impacté par le dossier Milik ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Sauf surprise, Boulaye Dia (24 ans) devrait finir la saison au Stade de Reims, faute d'offre à hauteur des 15 M€ attendus par son club pour le laisser filer au mois de janvier. En effet, comme la récemment rappelé l'Union et confirmé France Football, l'offre formulée par West Ham n'a pas convaincu les décideurs rémois et le club londonien ne souhaite pas aller plus loin cet hiver.

Naples et la Série A s'affolent sur Boulaye Dia

En effet, même si Boulaye Dia affiche 12 buts au compteur et de belles promesses en sélection du Sénégal, les Hammers estiment que la somme demandée est « un peu trop élevée pour un joueur finalement assez inexpérimenté ». West Ham va continuer à suivre le dossier et reviendra à la charge à l'été 2021, un an avant la fin du contrat du joueur.

D'après France Football, les Anglais ne seront pas seuls. En effet, trois clubs de Serie A seraient intéressés : le Torino, le Milan AC... Et Naples, en quête en Ligue 1 d'un remplaçant à Arkadiusz Milik, prêté avec option d'achat à l'OM. Le Milan et le Napoli ont déjà avancé leurs pions et rencontrés l'entourage de Boulaye Dia. Affaire à suivre.