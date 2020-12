OM - Stade de Reims (1-1) : Guion désigne le héros du Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le Stade de Reims a confirmé son statut de bête noire de l'OM hier soir au Vélodrome (1-1). Les Champenois, qui sont le seul club français à posséder une différence de buts positive dans leurs confrontations avec les Phocéens au Vélodrome, ont une nouvelle fois su les faire déjouer, ouvrant le score sans avoir tiré au but (Nagatomo contre son camp) puis faisant le dos rond par la suite. L'Equipe du jour souligne la prestation de plusieurs Rémois et s'appuie sur le discours de David Guion pour en mettre un un peu plus en avant.

"Arbër peut nous apporter beaucoup"

« Avec quatre points décrochés cette semaine, le collectif rémois s’améliore, peut-on lire dans le quotidien. Les individualités aussi. On pense au retour de Xavier Chavalerin, pièce maîtresse dans l’art de défendre en avançant, et au gardien Predrag Rajkovic, auteur hier de quelques parades salvatrices. Mais, après une longue absence (genou), entre juin 2019 et le mois de février dernier, c’est Arbër Zeneli qui a semble-t-il trouvé le déclic. Le Kosovar, décisif sur l’ouverture du score (21e), a réalisé une première période très aboutie. « Arbër peut nous apporter beaucoup, avec sa vivacité et son sens du déséquilibre, a souligné David Guion. J’ai apprécié, car en plus il a vraiment contribué à défendre et aider notre latéral gauche (Thibault) De Smet. Lui aussi monte en puissance. »

L'Equipe révèle que Guion et ses joueurs se sont fixés un objectif de points à atteindre en cette fin d'année. Après la victoire sur Nantes (3-2) et le nul à Marseille (1-1), ils sont bien partis, même si le chiffre exact n'a pas filtré. Prochaine étape pour les Champenois : Bordeaux.