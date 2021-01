OM, Stade de Reims – Mercato : Ménès se mouille sur le dossier Boulaye Dia

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Auteur d'un doublé face à l'ASSE (3-1) samedi dernier, Boulaye Dia (Stade de Reims) est revenu sur Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de Ligue 1 (12 réalisations). L'attaquant rémois s'offre une jolie vitrine alors que le Mercato d'hiver bat son plein et qu'il dispose d'un bon de sortie de ses dirigeants.

Dia, un départ inéluctable pour Reims

Lancé sur l'avenir en Champagne de l'attaquant sénégalais, Pierre Ménès a déjà plus ou moins réglé la question et pense que le départ de Boulaye Dia sur cette fenêtre de transferts est inéluctable : « Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une année où le foot français joue devant des tribunes vides, sans recettes guichets, sans recettes loges, avec forcément un merchandising forcément amoindri et que le foot français dans son entier s'est fait arnaquer par Mediapro », rappelle-t-il en préambule.

« J'imagine que, pour un club comme Reims, le trou de ces facteurs doit avoisiner entre 30 et 40 M€. Donc si tu peux en récupérer 15 ou 20 pour Boulaye Dia... Effectivement, au niveau sportif tu amoindris ton équipe et au niveau de la santé financière de ton club tu le soulages. Malheureusement je pense qu'il va y avoir pas mal de clubs qui vont être obligés de faire ces choix-là », a-t-il analysé.