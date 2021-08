OM, Stade de Reims – Mercato : une ex piste de Longoria met fin à son bras de fer

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Lancé dans un bras de fer avec le Stade de Reims pour quitter le club, El Bilal Touré (19 ans) a décidé de lâcher prise. Absent à l'entraînement depuis un mois, le Sénégalais – qui accusait ses dirigeants d'avoir donné des consignes pour qu'il ne joue plus – ne souhaitait pas revenir à Reims. Les choses se sont visiblement réglées d'elles-même.

Caillot confirme son retour... et sa réintégration

En effet, Jean-Pierre Caillot a confirmé à L'Equipe que le conflit était désormais terminé : « La situation a évolué puisqu'il a réintégré le groupe, le vestiaire, et repris l'entraînement ce matin. Il a dit ce qu'il avait à dire à ses collègues. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne et il est à la disposition de l'entraîneur. C'est une très bonne nouvelle pour le club, et c'est surtout une très bonne nouvelle pour lui ».

Un temps courtisé à l'OM (en même temps que Boulaye Dia), El Bilal Touré pourrait même faire son retour très rapidement dans le groupe d'Oscar Garcia, pourquoi pas dès Montpellier ce dimanche : « Physiquement, il est prêt. Sur les retours que j'ai de sa première séance, c'est qu'il a été professionnel malgré son attitude vis-à-vis du club. Après, ça reste une histoire de coaching, je ne sais pas ce que décidera l'entraîneur. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe, je ne sais pas s'il jouera, mais en tout cas il est là ».