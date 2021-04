PSG : Daniel Riolo se sert de Mbappé pour démolir le Stade de Reims !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Le Stade de Reims s’est refait la cerise. Après un début de saison des plus poussifs, le club champenois s’est fait violence pour enchaîner les résultats et se caler au chaud dans le ventre mou de la Ligue 1.

Douzièmes du classement avant d’accueillir le Stade Rennais (dimanche, 15h), les hommes de David Guion ont toutefois reçu un tacle totalement gratuit signé par Daniel Riolo peu avant le début de la trêve internationale. À cette période, Kylian Mbappé et Erling Haaland affolaient les compteurs avec le PSG et le Borussia Dortmund...

« Mbappé répond donc à Haaland. Le Parisien marque contre Brest en Coupe de France tandis que l’autre met deux buts face au Bayern Munich. Ça n’a juste rien à voir ! Mais visiblement on aime et on fait toujours plus ce genre de comparaisons stupides, a-t-il tonné sur RMC Sport. ‘Parmi les cinq grands championnats…’ ça c’est un début de phrase qui me rend hystéro. Un jour avec ce début de phrase, Reims s’est vu décerné le titre de meilleure défense. Peut-être après 10 matches, ou 20, ou je ne sais plus. Meilleure défense des équipes jouant en rouge, ou évoluant dans un stade de moins de 30 000 places… En cherchant bien, on peut créer n’importe quel classement et on peut être bien classé, décrocher une première place valorisante. Les chiffres ça dit beaucoup de choses et surtout beaucoup de conneries. Ça dépend de ce qu’on veut en faire. »