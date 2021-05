PSG - Stade de Reims (4-0) : Guion allume l’arbitrage, le CNOSF saisi ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le Stade de Reims ne digère pas l’expulsion de Yunis Abdelhamid hier face au PSG (0-4). Le défenseur central Yunis Abdelhamid s’est jeté pour contrer Kylian Mbappé dans la surface et a détourné le ballon au sol avec sa main. Clément Turpin a sifflé assez logiquement un penalty (transformé par Neymar) mais expulsait l'international marocain, un peu à la surprise générale.

« Le match s'arrête là pour nous. C'est déjà dur à onze contre onze ici mais la décision de l'arbitre n'est pas dans l'esprit du jeu. Il y a main et penalty, on ne conteste pas mais mettre rouge alors que Yunis est au sol, glisse, touche le ballon avec la main qui le lui permet de se rééquilibrer. C'est dommage car on voulait vraiment jouer, se faire plaisir, a tonné David Guion. Franchement je ne pense pas que le ballon aurait franchi la ligne mais l'action mérite d'être étudiée. »

Abdelhamid pourrait jouer contre les Girondins

C'est dans ce sens que le coach du Stade de Reims a discuté avec Jean-Pierre Caillot, lui aussi très remonté, pour réfléchir à saisir la conférence des conciliateurs du CNOSF. Une saisine suspensive qui permettrait à Abdelhamid de jouer dimanche la dernière rencontre face aux Girondins de Bordeaux.