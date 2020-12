PSG : une figure du Stade de Reims valide l’arrivée de Pochettino

La nouvelle ne devrait pas tarder à tomber : Mauricio Pochettino est pressenti pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Le technicien argentin arriverait avec ses fidèles adjoints et pourrait même diriger son premier entraînement dimanche. En attendant, son arrivée fait plaisir à certains de ses anciens collaborateurs. Olivier Guégan, entraîneur du VAFC, a été en formation avec Pochettino à Southampton puis à Tottenham, et se rappelle d’un coach de grande qualité.

« C’est le manager des années à venir »

« Mauricio a énormément de charisme et dégage beaucoup d'empathie, assure l’ancien entraîneur du Stade de Reims dans France Football. Il est très proche de ses joueurs mais il a aussi une forme de dureté dans le management. Je l'ai vu aussi en 2016, quand je suis allé à Tottenham, notamment dans la façon avec laquelle il a géré Sissoko. Mauricio ne lui faisait pas de cadeau mais en même temps, il lui montrait de la confiance. Il lui disait qu'il comptait sur lui et que son heure allait arriver. C’est le manager des années à venir, il a toujours eu cette volonté d'un jeu vertical porté vers l'avant. Il souhaite avoir la possession, récupérer le ballon le plus haut possible. Comme les joueurs sentent que c'est un manager fort dans ses convictions, ils ont moins de pression et jouent leur football. »