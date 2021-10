RC Lens, PSG - Mercato : le Stade de Reims décisif dans le dossier Kalimuendo

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Arnaud Kalimuendo a absolument voulu retourner au RC Lens cet été après avoir fait le constat qu’il ne jouerait pas au PSG, cette saison, malgré une préparation estivale plutôt réussie. L’attaquant de 19 ans a expliqué son choix en racontant son coup de foudre pour les Sang et Or... bien aidé par le Stade de Reims.

« Ma décision de quitter le Paris-SG ? Après le match à Reims (2-0, le 29 août). Sur ce match-là, il y avait quasiment l’intégralité du groupe. Je suis sur le banc et je n’entre pas. Donc je me suis dit qu’il fallait que je parte de Paris pour continuer à jouer et à progresser, a-t-il raconté dans L’Équipe. Je savais que Lens était là et m’attendait. J’étais en contact avec eux. »

L’arrivée de Lionel Messi, deux semaines plus tôt, a-t-elle incité Kalimuendo à quitter le PSG ? « Non, ça n’a pas joué. Je me posais des questions bien avant qu’il arrive, a-t-il poursuivi. C’est vraiment le match de Reims qui a tout déclenché : je me suis dit que je n’allais pas jouer et qu’il fallait partir. Un jeune doit jouer et enchaîner les matches. Je n’ai pas fait attention aux autres offres car j’avais les idées claires. Depuis le début, mon coup de cœur, c’est Lens. Même si de très beaux clubs me voulaient, j’ai fait parler mon cœur. »

La une du journal L'Équipe du samedi 30 octobre 2021.

