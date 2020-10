Résultat Ligue 1 : Lorient enfonce encore un peu plus le Stade de Reims (1-3) !

Rien ne va plus au Stade de Reims ! Ce samedi, dans le match des mal classés face à Lorient (17e), les Champenois ont une nouvelle fois déraillé à Delaune (1-3) et restent profondément englués à la 19e place du classement.

Pourtant, les protégés de David Guion avaient fait le plus dur en ouvrant la marque rapidement par le jeune Moreto Cassama, auteur d'une frappe sublime dans la lucarne d'un Paul Nardi sans réaction (15e), mais le Reims de 2020 est décidemment fragile et a complètement déraillé lors du second acte.

Pierre-Yves Hamel a d'abord égalisé (61e) avant que Predrag Rajkovic ne provoque un penalty. Penalty transformé par Yoane Wissa (65e) et que Cassama ne voit rouge après appel de la VAR (70e). En fin de partie, la recrue Teremas Moffi y est aussi allé de sa réalisation sur une passe de Wissa (80e). Pour ne rien arranger, Anastasios Donis a laissé les siens à neuf pour les dernières minutes.