Résultat Ligue Europa : le Stade de Reims sort dès le 3e tour en Hongrie !

A l'issue d'un match serré, où les Champenois et les Hongrois se sont répondus coup pour coup et où Reims a encore fini à dix (exclusion de Foket), les deux équipes sont restées à égalité à l'issue du temps réglementaire et des prolongations (0-0). C'est donc à la lotterie des tirs au but que s'est joué la qualification. Pas favoris et sans pression, les locaux n'ont pas tremblé quand Boulaye Dia puis Yunis Abdelhamid, les deux premiers tireurs rémois, ont vu leurs tentatives repoussées par Kovacsik.

Après une éclipse de plus de 50 ans, Reims ne retrouvera donc pas la vraie Coupe d'Europe. Quelle déception !