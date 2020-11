Résultats Ligue 1 : l'OGC Nice et le Stade de Reims en tête, le RC Strasbourg en difficulté (mi-temps)

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Après les succès du Stade Rennais et du PSG face au Stade Brestois et au FC Nantes, la 9e journée de Ligue 1 se poursuit et s'achève ce soir avec un alléchant LOSC-OL. Depuis 15 heures, plusieurs rencontres sont au programme.

A Auguste-Delaune, le Stade de Reims mate le RC Strasbourg. Très rapidement, les locaux ont fait la différence grâce à Cafaro (22e) et au premier but en Ligue 1 de Faes (26e). Mais, à la suite d'un relâchement des locaux, le RC Strasbourg est revenu grâce à un pénalty de Ludovic Ajorque (2-1, 35e). Dans cette rencontre de bas de classement, le résultat sera déterminant pour les deux formations.

Dans les autres matches, l'OGC Nice est souverain en terres angevines. À la pause, les Aiglons ont fait le break après les réalisations de Rony Lopes (12e) et Lees Melou (s.p. 23e, 0-2). Avec ses trois points, les hommes de Patrick Vieira raviraient la 4e place à l'OM, qui n'a pas pu affronter le RC Lens, touché par la Covid-19.

Vainqueur de l'ASSE la semaine dernière, le FC Metz mène de Nîmes. Les Messins peuvent remercier Lamine Gueye (15e, 0-1), auteur du premier but de sa carrière en Ligue 1. À noter, ils évolueront à 10 contre 11 après l'expulsion d'Udol, juste avant la mi-temps. Lanterne rouge de Ligue 1, Dijon ne parvient pas à faire la différence face à Lorient (0-0).

À la pause, résultats Ligue 1 - 9e journée :

Angers SCO 0 - 2 OGC Nice

Dijon FCO 0 - 0 FC Lorient

Nîmes Olympique 0 - 1 FC Metz

Stade de Reims 2 - 1 RC Strasbourg