Stade de Reims, ASSE : Caillot vend la mèche pour l'arrivée de Garcia

Au micro de Canal+, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a confirmé l'arrivée d'Oscar Garcia sur le banc rémois. L'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne succèdera à David Guion à partir de la saison prochaine.

"Tout le monde l'a, le nom du successeur, même si les choses ne sont pas encore officialisées. On ne va pas faire de la langue de bois, c'est Oscar Garcia qui sera l'entraîneur de Reims la saison prochaine", a lâché le président de Reims.

🗨️ "On va démarrer un nouveau cycle, on souhaite le démarrer avec quelqu'un qui a une vision un peu plus internationale"



🔴 Jean-Pierre Caillot confirme que l'entraîneur du Stade de Reims sera bien Oscar Garcia la saison prochaine #SDROM pic.twitter.com/C2DRkbBjsw