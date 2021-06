Stade de Reims, ASSE : officialisé à Reims, Oscar Garcia affiche de grosses ambitions !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Oscar Garcia est le nouvel entraîneur du Stade de Reims. L’ancien coach de l’ASSE a été présenté ce matin avec son staff. Il en a profité pour exposer ses ambitions pour le club champenois.

« J’ai le projet de travailler avec des jeunes joueurs, c’est notre force. Pour moi, le Stade de Reims était la meilleure option, a-t-il assuré devant la presse. J’ai eu un entretien avec tous les joueurs, je parle français et anglais, c’est plus facile pour communiquer avec eux. J’aime la possession, je veux avoir la possession pour faire mal à l’adversaire. C’est un club historique. Mais on doit penser à l’avenir. Nous sommes ambitieux, l’effectif est bon. Forcément, mon parcours et notamment l'école barcelonaise m'ont influencés. Maintenant, l'objectif n'est bien sûr pas d'avoir une possession stérile mais que ce soit dans l'objectif de faire mal à l'adversaire, avec une volonté de toujours aller vers l'avant. »

De la Sagrada Família à la Cathédrale de Reims...



... Bienvenue @oscargarciaj ! 🤝



🔍 https://t.co/nKTA1p9Nxs pic.twitter.com/xNHx9MHP1J — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 23, 2021