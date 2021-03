Stade de Reims : Boulaye Dia connait aussi quelques mésaventures avec sa sélection

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Si le Gouvernement français a finalement autorisé les internationaux étrangers à bénéficier d'une dérogation pour éviter la quarantaine sanitaire à leur retour sur le territoire, les déplacements n'ont pu se faire qu'au travers d'un protocole très strict (vol privé, bulle sanitaire, etc.). Des conditions qui ont privé plusieurs internationaux – notamment de petits pays africains (Munetsi, Kadewere) – de leurs sélections.

Une absence surprenante au Congo

Bien que le Sénégal dispose de davantage de moyens et a pu convenir aux conditions, tous les Lions de la Terenga de Ligue 1 n'ont pu répondre à la convocation. Selon le média local Xalima News, Boulaye Dia fait partie des grands absents. Faute d'avoir pu organiser son vol jusqu'à Brazzaville, l'attaquant du Stade de Reims n'a pas participé au match face au Congo hier et, bien que la Fédération sénégalaise n'a pas confirmé l'information, il ne devrait pas non plus être présent le 30 mars pour l'ultime rencontre face à l'Eswatini.

Déjà qualifié pour la prochaine CAN, le Sénégal a partagé les points avec le Congo (0-0). Un match au cours duquel Aliou Cissé a lancé plusieurs nouveaux bien connus en Ligue 1 (Fode Ballo-Touré, Abdou Diallo, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr).