Stade de Reims : Cafaro dévoile les coulisses du gros effort financier du vestiaire

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

La crise sanitaire et le gros loupé des droits télé ces derniers mois ont causé de gros dégâts au sein des clubs français. Des clubs où les salaires des joueurs doivent être payés tous les mois, et cela représente une grande part des budgets.

Forcément, la tendance est donc à se serrer la ceinture, et le Stade de Reims fait partie des clubs où la baisse salariale globale a été assez vite entérinée. Dans les colonnes du Berry Républicain, Mathieu Cafaro en dévoile les coulisses. « La direction est venue nous solliciter pour nous alarmer sur la situation, qui est grave par rapport aux droits télé et au Covid surtout .Elle nous a montré quelques chiffres pour nous faire part de la situation. De notre côté, il y a eu une prise de conscience immédiatement, à la fois individuelle et collective. On a discuté avec la direction pour pouvoir trouver les meilleures solutions pour tout le monde. »

Une inspiration pour le terrain

Le vestiaire n'a donc pas mis longtemps à comprendre la nécessité de cet effort collectif. « En baissant nos salaires, on souhaitait aider [les salariés] car la situation n’est pas facile. C’était important que l’on montre l’exemple pour eux. (…) À Reims, on gagne les matchs par le collectif. On ne gagne pas à huit ou neuf, mais à onze, à vingt même parce que parfois les différences viennent du banc. C’était un signal fort pour montrer qu’ici le collectif est ce qu’il y a de plus important. »