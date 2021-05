Stade de Reims : le club a cédé sous la pression des supporters

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

C'était la soirée des adieux pour de nombreux joueurs et entraîneurs de Ligue 1 dimanche dernier. La plupart ont reçu l'hommage qu'ils méritaient mais pour certains, ça ne s'est pas si bien passé. Ainsi, David Guion n'a-t-il eu droit à aucune attention de la part du Stade de Reims. Même pas un message sur les réseaux sociaux ! Cette absence de reconnaissance a fait tiquer les supporters champenois, qui ont réclamé un geste de la part du SdR. La protestation a duré deux jours mais elle a fini par arriver. Hier soir, le Stade de Reims a écrit sur son site :

"Alors que les chemins du Stade de Reims et de David Guion se séparent officiellement ce soir, le club de la cité des Sacres tient à saluer le travail réalisé par son entraîneur ainsi que l’investissement de tous les instants de son staff à l’occasion des quatre dernières saisons. Une saison exceptionnelle placée sous le signe des records en Ligue 2, deux exercices de haute volée en Ligue 1 avec le retour de la Coupe d’Europe puis un dernier opus synonyme de maintien, le bail de David Guion à la tête de l’équipe première suscite respect et reconnaissance de la part de l’ensemble du club. Une Maison de football que le tacticien a servi préalablement à la formation avant de se voir confier les destinées de l’équipe première en 2017. Au moment de saluer son ancien coach, le Stade de Reims n’oublie pas son staff et notamment son premier adjoint Stéphane Dumont dont l’avenir à la tête d’une équipe première s’annonce des plus prometteurs. Merci Messieurs et le meilleur pour la suite !" Mieux vaut tard que jamais !