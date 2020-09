Stade de Reims : Caillot compte sur le PSG pour remettre ses joueurs sur les rails

C'est un début de saison dont le Stade de Reims se serait bien passé. Un seul point pris en Ligue 1 depuis l'entame du championnat, une aventure européenne déjà terminée après l'élimination au troisième tour préliminaire par les Hongrois de Fehervar... Difficile de trouver des motifs de satisfaction...

Dans les colonnes de l'Union, le président rémois Jean-Pierre Caillot n'a pas caché ses regrets sur ce rendez-vous raté avec l'Europe. « Nous souhaitions aller au bout de l'aventure, et je crois sincèrement que nous en avions les moyens. Nous avons été pauvres dans le jeu et j'ai du mal à l'expliquer. Notre médiocre début de saison a dû aussi jouer sur le moral des joueurs ».

Caillot espère un sursaut rapide

Pour tenter de rapidement rebondir, le Stade de Reims n'a donc pas d'autre choix que de regarder vers l'avant. Avec un prochain rendez-vous qui s'annonce corsé face au PSG. Justement, le président Caillot estime que l'occasion est belle pour montrer du caractère. « On va essayer de remobiliser les énergies. Nous devons rester ambitieux. Dimanche, on joue le PSG. Il faut dire que le calendrier ne nous a pas aidés, mais il va falloir repartir et montrer nos qualités. J'ai confiance en ce groupe », assure le président rémois.