Stade de Reims : Caillot fixe le cap à Garcia et tacle Guion

Hier mercredi, le Stade de Reims s'est imposé 1-0 face au Paris FC, but d'Ekitike à la 13e minute. En marge de ce succès, le président, Jean-Pierre Caillot, a défini au micro de RMC son ambition pour la saison à venir : "Un club comme le Stade de Reims doit se pérenniser entre la 8e et 12e place, c'est l'objectif. On estime que le groupe n'a pas été exploité à sa juste valeur la saison dernière". Un petit tacle que David Guion appréciera…

Voici les deux onze alignés par Oscar Garcia face au PFC :

Reims 1 : Rajkovic – Munetsi, Abdelhamid, Faes – Doucouré, Cassama, Chavalerin, Cafaro, Kebbal – Hekitike, Zeneli.

Reims 2 : Diouf – Locko, Abdelhamid (Maresic, 62e), Faes (Mbow, 62e), Doucouré (Konan, 62e) – Chavalerin (Donis, 62e), Lopy, Berisha – Flips, Brahimi (Kutesa, 84e), Hornby (Doumbia, 84e).

🎤 Jean-Pierre Caillot sur @RMCsport : "Un club comme le Stade de Reims doit se pérenniser entre la 8ème et 12ème place, c'est l'objectif. On estime que le groupe n'a pas été exploité à sa juste valeur la saison dernière." pic.twitter.com/iKIiF7MjDo — Reims Média Football (@reimsmediafoot) July 14, 2021