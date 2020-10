Stade de Reims : Caillot prône l’union sacrée en L1 pour sortir du guêpier Mediapro

Le litige entre la LFP et Mediapro commence à inquiéter les clubs et c’est bien normal vu leur dépendance aux droits TV. Jean-Pierre Caillot s’est fait le relais de ses collègues présidents eu égard à son nouveau costume de patron du collège des clubs de Ligue 1. Pour le président du Stade de Reims, seule l’union sacrée doit être décrétée pour faire face à la situation.

« Il est plutôt mieux que l’on soit tous sur la même longueur d’onde »

« Il serait irresponsable de ne pas être inquiet. Avec mes collègues présidents de club, nous sommes très préoccupés par ces informations sur Mediapro, assure Caillot dans L’Équipe. On fait confiance à Vincent Labrune dans les négociations et les différentes choses qu’il entreprend notamment sur la recherche de financement dont nos clubs ont besoin. C’est un euphémisme de dire que cette défection, au moins temporaire, tombe mal. Nos rentrées financières avec le trading joueurs n’ont pas été à la hauteur de ce que l’on avait prévu, et je ne parle pas de la billetterie ou des hospitalités quasiment à 0. Je pense que, dans cette période de crise, il est plutôt mieux que l’on soit tous sur la même longueur d’onde afin de ne pas donner des arguments à Mediapro. »