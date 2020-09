Stade de Reims : Cristiano Ronaldo et Neymar boostent la dernière pépite rémoise

Il n'aura pas fallu longtemps à El Bilal Touré pour confirmer cette saison son potentiel énorme apparu la saison dernière. Le buteur du Stade de Reims compte bien s'installer à la pointe de l'attaque champenoise et avec un but et une passe décisive contre l'AS Monaco, les choses sont bien embarquées.

Pour progresser et voir plus haut, El Bilal Touré a choisi de s'inspirer des meilleurs. De Neymar tout d'abord, dont il a copié la manière de frapper les penaltys. « Depuis la CAN U20. Je regarde beaucoup de vidéos de Neymar et j’ai copié sa manière de tirer. C’est important de s'inspirer des meilleurs », estime le joueur dans une interview accordée à FootMercato.

Une préparation méticuleuse façon CR7

Et dans sa préparation au quotidien, El Bilal Touré prend tout simplement exemple sur ce qui se fait de mieux, à savoir un certain Cristiano Ronaldo. « J’aime son courage dans le sens où il a toujours faim de victoires, c’est un travailleur acharné. J'aime sa manière d’être. Tu sens qu’il a toujours envie d’être encore meilleur alors qu’il est déjà très haut. »

Du coup, à la manière de CR7, El Bilal Touré ne laisse absolument rien au hasard. « C’est vrai que c'est très important pour moi. Tous les docteurs et préparateurs physiques que j’ai croisé m’ont dit que c’était la base d’un footballeur, de récupérer. Et cela dure depuis le centre de formation au Mali, donc j’ai essayé d’inclure ça en moi. Chaque jour je fais des séances au club et le soir chez moi pour clore la journée de travail. J’ai conscience que le corps est notre outil de travail et qu'il faut l’entretenir ». Un discours qui ne peut qu'emmener très haut la pépite du Stade de Reims.