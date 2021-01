Stade de Reims : dans le Top 5 des clubs en danger à cause de la crise financière ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Hier, les journalistes présents sur le plateau de L'Equipe du Soir ont débattu des conséquences de la crise financière frappant le monde du football. Partout sur la planète, le huis clos imposé dans les stades par la pandémie de Covid-19 conduit à des trous conséquents dans les budgets. Mais la France a trouvé le moyen de se mettre un peu plus en difficulté avec l'incapacité de Mediapro à honorer les traites pour les droits TV. Or, pour la plupart des écuries de Ligue 1, les rentrées liées à la télévision constituent plus de la moitié du budget.

Trop d'anticipation de la part de Caillot ?

Les solutions pour s'en sortir se comptent sur les doigts d'une main : il faut soit avoir un actionnaire riche capable de combler les déficits comme le PSG ou l'OM, soit avoir des fonds propres assez élevés. Pour les journalistes de L'Equipe, cinq clubs ne possèdent aucun des critères de survie : Nîmes, Angers, Reims, Dijon et Saint-Etienne.

Il est reproché au président Caillot d'avoir beaucoup misé sur des rentrées liées à la présence du club en Europa League, alors qu'il a été éliminé lors des tours préliminaires, et d'avoir trop anticipé la hausse des droits TV… alors que ceux-ci seront plus faibles quand Canal+ les aura repris ! Un triste augure…