Stade de Reims : David Guion lance une alerte avant la fin du Mercato

Sur les deux derniers matches de Ligue 1, le Stade de Reims a eu le malheur de perdre deux joueurs suite à des cartons rouges. Après Wout Faes, suspendu deux matches fermes à Angers (0-1), ce fut au tour de Marshall Munetsi, dépanneur dans l'axe de la défense, de voir rouge sur la pelouse du FC Metz (1-2). Une situation qui peine énormément David Guion.

Le coach champenois a tiré la sonnette d'alarme à quinze jours de la fin du marché : « On prend beaucoup de cartons par manque d'expérience. A Metz, le seul défenseur central de métier, c'était Yunis (Abdelhamid) qui vient tout juste de revenir. Marshall a réalisé un énorme match au Servette et j'avais besoin de sa vitesse pour contrarier le jeu des Messins. On est en difficulté sur ces postes ».

C'est ce qu'on appelle un message subliminal à l'attention du président Jean-Pierre Caillot...