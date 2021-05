Stade de Reims : départs, arrivées, fin de contrat... Caillot en dit plus sur le Mercato

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Les arrivées :

« Je ne veux pas faire de secrets, mais aujourd'hui, l’équipe, quoi qu'on en pense, est compétitive et donc c'est un peu en fonction des sorties qu'on fera rentrer des joueurs. On ne va pas créer des casiers supplémentaires pour rajouter des joueurs. On a un nombre suffisant pour être performants. Il y a des joueurs qui devraient, je l'espère, se révéler et vont atteindre le niveau. Il y a un certain nombre de joueurs dont les qualités ne peuvent pas être mises en doute. Elles n'ont pas été en exposition au Stade de Reims cette saison, et c’est leur faute, probablement. Mais en attendant ces joueurs-là, on attend beaucoup plus d'eux. »

Le cas Rajkovic :

« Il a dit à Oscar Garcia qu'il n'était absolument pas contre continuer l'aventure avec nous. Je trouve ça très positif. Après, on a aussi préparé et envisagé le fait qu'il pourrait ne pas être avec nous. Là aussi, quand Edouard Mendy est parti, Rajkovic est arrivé. Ils ont des jeux différents, mais l'un comme l'autre, ont été des bons gardiens pour le Stade de Reims. Et en l’occurrence Rajkovic, je ne veux pas en parler au passé parce que sincèrement, au moment où on se parle, lui n'a pas spécialement envie de partir et nous, on ne veut pas qu'il parte et on n'a pas d'offre sur notre bureau, donc on verra bien. »

Les fins de contrat :

« Oui, il y a des joueurs qui vont peut-être partir sur d'autres projets. Je pense par exemple à Moussa Doumbia, qui est quelqu'un qu'on aime bien, qui a performé. Mais dans la logique de notre développement, il y a des jeunes joueurs qui arrivent au poste, qui vont pousser. Et si Moussa reste avec nous, il aura probablement moins de temps de jeu. Encore une fois, c'est pas moi qui fais l'équipe, mais c'est comme cela que les choses semblent s'orienter. Et c'est peut-être plus intéressant à l'âge qu'à Moussa aujourd'hui, qu'il parte sur un projet où il va beaucoup plus jouer. »