Stade de Reims : Ekitike livre bataille à des pépites de l'OM et du Stade Rennais

Cette saison, le Stade de Reims a gagné deux matches en huit journées. A chaque fois, Hugo Ekitike a marqué. La première fois, c'était sur la pelouse du Stade Rennais (3-0), la deuxième, c'était le week-end dernier face au FC Nantes (3-1). Il avait d'ailleurs inscrit un doublé. A 19 ans, l'ailier droit fait des débuts remarquables dans l'élite. Et remarqués.

Ainsi, la LFP l'a retenu pour son tout nouveau titre, "la pépite du mois". Le but : demander aux internautes d'élire le meilleur jeune du mois écoulé. Pour septembre, Ekitike doit batailler avec le Marseillais Bamba Dieng et le Rennais Kamaldeen Sulemana. Deux joueurs pas forcément plus brillants que le Rémois mais la limite du concours mis en place par la LFP, c'est qu'il va forcément conduire à l'élection du joueur évoluant dans le club le plus populaire, pas forcément du plus talentueux…

🆕Nouveauté ! On vous propose d'élire ℒ𝓪 𝓟𝒆́𝓹𝓲𝓽𝒆 du mois de septembre 🌟



🇸🇳 Bamba Dieng, l'avant-centre de l'@OM_Officiel 🔵⚪️

🇫🇷@hekitike9, l'attaquant du @StadeDeReims 🔴⚪️

🇬🇭@Kamaldeenho10 Sulemana, l'ailier gauche du @staderennais 🔴⚫️#PepiteDuMois : A vos votes ⤵ — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 29, 2021