Stade de Reims : Faes attend l'OM de pied ferme

Ce vendredi soir, le Stade de Reims a rendez-vous avec l'un de ses clubs préférés. Car oui, l'Olympique de Marseille tombe très souvent face aux Champenois. En Ligue 1, les doubles vice-champions d'Europe ont gagné plus souvent au Vélodrome que les Phocéens dans leurs confrontations ! Idem à Delaune. Le bilan est largement en leur faveur, ce qui s'explique par le fait qu'au moment de leur âge d'or (les années 50), l'OM était dans le ventre mou du championnat.

Reste que cette affiche est toujours très attendue par les Rémois comme l'a expliqué Wout Faes en conférence de presse : "C’est aussi pour ça que je suis venu ici. Ce sont les plus beaux matches de l’année, où tu peux te montrer, un bon match à jouer... J’ai envie. On sait que c’est une bonne équipe, qui a changé d’entraîneur, elle joue dans un système différent par rapport à l’aller (1-1, le 19 décembre), en jouant à trois derrière. Ils aiment bien presser, agresser l’adversaire et rester dans la partie adverse, je pense qu’ils vont venir nous chercher assez haut. Le coach a une personnalité qu’il veut donner à son équipe et ça se voit".