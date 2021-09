Stade de Reims - FC Nantes (3-1) : Oscar Garcia dédie la victoire aux supporters

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le Stade de Reims s'est imposé ce dimanche sur sa pelouse face au FC Nantes (3-1), à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1. Les Rémois n'avaient plus gagné à domicile depuis le 24 janvier dernier. Après la rencontre, l'entraîneur du SDR, Oscar Garcia, a tenu à dédier cette victoire aux supporters avant de féliciter ses joueurs.

"En première mi-temps, on a très bien commencé, on s'est créé des occasions mais, après, on a un peu perdu le ballon. En deuxième mi-temps, les remplaçants ont été très bons et ils ont amélioré le jeu de l'équipe. Je veux dédier la victoire aux supporters qui sont venus nous aider et à mes joueurs qui ont mérité la victoire. Le coaching, c'est le mérite des joueurs. Ce sont eux qui jouent, pas moi. La victoire va être importante dans les jours à venir. Les joueurs n'avaient pas gagné depuis janvier à domicile, ça va leur faire du bien. C'est une très bonne semaine", a analysé Oscar Garcia devant la presse.