Stade de Reims, FC Nantes, Girondins : les 3 clubs victimes d’une bataille de très mauvais goût

Pas touche au logo ! C’est en substance le message envoyé par les supporters des clubs du monde entier, souvent frappés d’immobilisme classieux sur le sujet. Pourtant, les dirigeants de plusieurs formations comme le Stade de Reims, le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux et même la Juventus Turin ont décidé d’y toucher.

Quel est donc l’objectif de ces modifications ? « Plus un logo est compliqué, moins il est reproductible sur des maillots, moins il est lisible. Et en langage marketing, les logos d’Apple ou de des réussites. Ils sont connus à travers le monde et un enfant de six ans peut les reproduire », décrypte sur le site austade.fr Bernard Avril, ancien directeur commercial du LOSC.

Engie et la SNCF dans le coup...

Désormais, pour toucher un public plus large et international, nos confrères expliquent que les clubs se tournent vers des entreprises spécialisées avec des typographes ou autres graphistes. Dans cette logique, la société Leroy Tremblot qui s’occupe de clients aussi divers que le PSG, le FC Nantes ou… Engie et la SNCF tire son épingle du jeu.

