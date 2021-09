Stade de Reims : Garcia rappelle un mauvais souvenir à l’OGC Nice

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Les supporters du Stade de Reims ont poussé jusqu’au bout, mais rien n’y a fait. Leurs protégés n’ont pas marqué, les Lorientais non plus, et le public présent hier à Auguste-Delaune a donc assisté au deuxième 0-0 de cette saison après le… Nice-Reims de la 1ère journée.

Ce match nul dominical aurait-il été un moyen de rappeler un mauvais souvenir à Christophe Galtier ? Possible mais ce qui est plus sûr, c’est qu’Oscar Garcia a déjà identifié les explications du mutisme de son équipe.

« Il faut améliorer l’agressivité devant le but et on a manqué de finesse dans les dernières passes », a reconnu l’entraîneur du Stade de Reims en conférence de presse. Il faudra être bien plus tranchant dès mercredi à Lille lors de la 7e journée de L1 (19h).

