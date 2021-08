Stade de Reims : Garcia tient un nouveau crack passé par les Girondins

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Entré à la 54e minute à la place de Bradley Locko, Ilan Kebbal a renversé le cours du match dimanche entre le Stade de Reims et le Montpellier HSC (3-3). En un peu plus de 35 minutes, le milieu offensif de 23 ans a d’abord touché le haut de la barre transversale (62e), égalisé ensuite d’un tir à l’entrée de la surface (3-3, 82e) et aurait même pu donner la victoire à son équipe si le montant n’avait pas repoussé sa frappe (90e +3).

« Ce n’est pas dans toutes les équipes de L1 qu’il y a un Kebbal, a affirmé Andreaw Gravillon à son sujet. Dès que je suis arrivé, j’ai vu ses qualités : son jeu de jambes, sa qualité avec le ballon, c’est exceptionnel d’avoir un joueur comme ça. Et il est tellement imprévisible, il peut aller à gauche comme à droite. » Oscar Garcia était forcément plus mesuré mais évidemment satisfait : « On sait qu’il peut changer le match, a apprécié l’Espagnol. Ça confirme ce que j’attends de lui, ce que j’ai vu de lui la saison dernière à Dunkerque. »

Passé par le centre de formation de Bordeaux et né à Marseille, Kebbal a ensuite évolué à Côte Bleue (Bouches-du-Rhône), où Reims l’a déniché en 2019, avant de le prêter à Lyon-Duchère (N) puis à Dunkerque, la saison dernière (L2). Dans le Nord, il a inscrit 3 buts et donné 5 passes décisives, et Reims a décidé de l’intégrer à la rotation cette saison. Ses bonnes performances en préparation laissaient entrevoir son potentiel. Le 10 juillet, son contrat a d’ailleurs été prolongé jusqu’en 2024.