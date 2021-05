Stade de Reims : Guion a mis un coup de pression à 4 joueurs

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Ce n'est pas parce qu'il partira d'ici quelques semaines que David Guion n'est plus impliqué dans la vie du Stade de Reims. On en veut pour preuve que l'entraîneur a pointé du doigt la rentrée de quatre de ses joueurs lors de la défaite contre l'AS Monaco (0-1) dimanche. Dereck Kutesa (entré en jeu à 65e), Alexis Flips (66e), El Bilal Touré (75e) et Kaj Sierhuis (86e) ont désormais la preuve que leur coach ne les lâchera pas jusqu'à la dernière seconde du dernier match…

« On a toujours eu l’impression d’être dans le match, mais j’aurais aimé qu’on les inquiète un peu plus dans le dernier quart d’heure, a commenté Guion après Monaco. On a changé de système, on a fait entrer des forces vives sur les côtés et dans l’axe, mais j’ai senti trop de timidité ches les entrants. Ce sont certes des garçons de 21 ans, mais ils doivent croquer dans les matches et être en capacité d’inquiéter la défense adverse. »