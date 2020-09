Stade de Reims : Guion appuie sur le ressort C3 pour booster ses joueurs

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Le Stade de Reims avance en Ligue Europa après avoir écarté le Servette FC de sa route pas plus tard que ce jeudi à Genève (1-0). David Guion compte capitaliser sur cette qualification en L1, où son équipe tarde à lancer sa saison.

Revenus vendredi midi de Genève, les Rémois ont ainsi mis l’accent sur la récupération avec un décrassage et des soins vendredi après-midi puis un seul entraînement collectif hier. Aujourd’hui, le FC Metz se dresse sur leur route (15h).

« On attend d’eux plus de caractère »

« Certains joueurs ont découvert la Coupe d’Europe en même temps que la Ligue 1, affirme Guion dans L’Équipe. On a apprécié leur engagement et le cœur que les joueurs ont mis dans ce match, mais on attend d’eux plus de caractère, de disponibilités et qu’on arrive à jouer plus haut avec de la fluidité. » La bonne nouvelle est le retour dans le groupe de Yunis Abdelhamid, écarté avant le match à Angers (0-1) il y a huit jours, en raison d’un test positif au Covid-19.