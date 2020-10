Stade de Reims : Guion menacé, tension avec les Ultrem... Ambiance de crise en Champagne

Dix-neuvième de Ligue 1 avec seulement deux points pris en sept journées et une nouvelle défaite face à Lorient (1-3), le Stade de Reims traverse une période très compliquée en ce début de saison. Preuve de l'extrême nervosité des Champenois, qui ont encore fini à neuf à Delaune, l'absence totale de joueurs pour s'exprimer face aux médias.

En revanche, les joueurs champenois emmené par leur capitaine Yunis Abdelhamid ont assumé leur pâle deuxième période samedi après-midi, venant s'exprimer devant les Ultrem après cette cinquième défaite en sept rencontres. Un échange tendu comme on peut le voir sur les images de Téléfoot.

La blessure de Xavier Chavalerin, le tournant du match ?

Clairement menacé du fait des mauvais résultats de son équipe, David Guion a expliqué la mauvaise deuxième période des siens contre les Merlus : « On avait beaucoup d'absents. Pendant le match, des difficultés se sont rajoutées avec les blessures de Kutesa et de Chavalerin (…) Avec la sortie de Xavier, on avait perdu notre âme au milieu de terrain. Cela a été difficile pour cette jeune équipe (…) Quand on gagne 1-0 à la maison et éventuellement qu'on se fait égaliser, on doit rester dans le match et être beaucoup plus attentifs et disciplinés. Le match a basculé en un quart d'heure. Je suis là en garde-fou pour expliquer aux joueurs ce qu'on doit faire. On doit avancer par palier. Le premier objectif est de sortir de ce bas de classement mais cela passe évidemment par des contenus plus consistants. On ne peut pas jouer une mi-temps comme on l'a vu ce soir... »